

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - “Conosciamo bene le provocazioni di Maria Zakharova. Dopo gli attacchi al Presidente della Repubblica Mattarella pensavamo di averle viste tutte e invece, a poche ore dal crollo della Torre dei Conti a Roma, con un operaio ancora sotto le macerie, la portavoce russa ne approfitta per strumentalizzare una tragedia e screditare nuovamente l’Italia. Zakharova se ne faccia una ragione, le sue parole non scalfiscono, in nessun modo, l’impegno italiano per l’Ucraina”. Così Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati.

