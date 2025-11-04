

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - “Ai russi che si risentono per la convocazione del loro ambasciatore a Roma dopo le assurde espressioni della Zacharova diamo un consiglio: la Zacharova può fare al massimo la portavoce dell'Isola dei famosi, non certamente di un governo. Lì sarebbe al suo posto perché mi pare che sia il livello adeguato per una persona del genere”. Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.

