

Roma, 4 nov (Adnkronos) - “La notizia della scomparsa di Octay Stroici, vittima del crollo avvenuto alla Torre dei Conti, addolora profondamente. Rivolgo alla sua famiglia le mie condoglianze e la mia vicinanza. Un pensiero ai suoi cari e ai colleghi. Ai vigili del fuoco, alle forze dell’ordine e a tutti i soccorritori rinnovo i miei sentiti ringraziamenti per l’impegno dimostrato in una situazione di grande difficoltà”. Lo dice il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana.

