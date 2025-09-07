Roma, 7 set (Adnkronos) - "Le mie condoglianze al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per la perdita della cara mamma. In questo momento di dolore rivolgo a lui e alla sua famiglia un pensiero affettuoso e partecipe". Così il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana.
Roma: Fontana, 'condoglianze a Gualtieri'
7 settembre, 2025 • 17:13
