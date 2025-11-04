

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - “L’ambasciata russa in Italia spiega le gravissime parole della portavoce Maria Zakharova adducendo 'un esecrabile campagna anti-russa promossa da Roma sui media'. Capisco lo stupore del Cremlino: nel nostro Paese per fortuna vige la libertà di opinione e di stampa, gli organi di informazione non scrivono sotto dettatura”. Così in una nota la deputata di Forza Italia e vice responsabile del dipartimento Esteri Isabella De Monte.

“Certamente i media riflettono gli umori dell’opinione pubblica che condannano la brutale aggressione russa. Putin se ne faccia una ragione: stiamo con l’Ucraina fino in fondo”, conclude.

