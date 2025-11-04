

Roma, 4 nov (Adnkronos) - "Octay Stroici non ce l’ha fatta, è morto a 66 anni sul cantiere della Torre dei Conti. Ce l'ha messa tutta, resistendo per 11 ore sotto le macerie. Ce l'hanno messa tutta i Vigili del fuoco, le Forze dell'ordine e tutti i soccorritori che l'hanno estratto dopo il crollo". Lo scrive sui social Giuseppe Conte.

"Purtroppo gli applausi e la gioia si sono trasformati in poco tempo in lacrime. Ci stringiamo al dolore di chi gli voleva bene, ai colleghi feriti. Sappiamo tutti che il cordoglio non basta. Servirà giustizia. Servirà fare di più affinché certe cose non accadano più", aggiunge.

