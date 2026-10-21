

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - Sono state assegnate oggi, a Roma, le nuove concessioni decennali agli operatori del futuro Mercato dell'Unità, in via Cola di Rienzo, al termine della procedura di evidenza pubblica prevista dalla direttiva Bolkestein. La consegna delle chiavi dei banchi formalizza l'assegnazione delle concessioni e delle relative autorizzazioni all'esercizio, consentendo agli operatori di avviare le attività propedeutiche alla riapertura. La procedura ha riguardato la riassegnazione di tutte le concessioni, attraverso un nuovo bando e nel rispetto dei requisiti previsti.

Le attività, che si svilupperanno in 41 postazioni di cui 29 lanterne mobili con una luce interna e un moderno sistema di sollevamento, sono articolate in diverse categorie merceologiche: frutta e verdura, macelleria, pescheria, commercio non alimentare e laboratori alimentari, tra cui quelli dedicati alla gastronomia. Gli operatori sono attualmente impegnati nelle procedure necessarie per ottenere la Scia-Segnalazione certificata di inizio attività, con l'obiettivo di completare gli adempimenti entro la fine del 2026. Il rientro degli esercenti per l'allestimento dei banchi è previsto, in via indicativa, nei primi giorni di novembre.

"È stato un percorso serio, in cui tutti si sono assunti le proprie responsabilità - afferma la presidente del Primo Municipio Lorenza Bonaccorsi - e ringrazio tutti per aver collaborato a questo risultato davvero importante per il rione e per Roma. Il Mercato dell'Unità è un luogo storico, uno dei più simbolici, e ha un'attenzione particolare da parte di tutta l'amministrazione. Quando a breve riaprirà al pubblico ci renderemo conto che lo sforzo fatto è stato enorme e soprattutto che ne è valsa la pena". Da oggi, dichiara l'assessore al Commercio del Primo Municipio Jacopo Scatà, "inizia la fase ufficiale di rientro in questo bellissimo mercato, concludendo l'iter del bando Bolkestein. Ringrazio tutte le persone e gli uffici del Municipio che hanno reso possibile questo grande giorno e do il benvenuto a tutti gli operatori che renderanno il Mercato dell'Unità vivo e attrattivo per i prossimi anni".

