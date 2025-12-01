

Roma, 1 dic (Adnkronos) - "Tutta la mia vicinanza e solidarietà alla comunità ebraica per quanto accaduto nelle scorse ore a Monteverde, dove è stata danneggiata la targa dedicata a Stefano Gaj Tachè dinanzi alla sinagoga Beth Michael". Lo dice Paolo Ciani, vicecapogruppo alla Camera del Pd-Idp e segretario di Demos.

"Roma non dimentica l’attentato del 1982 contro il Tempio Maggiore in cui il piccolo Stefano fu ucciso e oltre 40 persone furono ferite. Danneggiare una lapide in sua memoria è un gesto vile. L’antisemitismo non può e non deve trovare nuova linfa: nessuna critica politica deve sobillare nuova discriminazione. Tutti devono vigilare, sul linguaggio, i gesti, le azioni, perché mai la violenza ritorni”, aggiunge Ciani.



