

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "La profanazione della sinagoga di Monteverde a Roma è un atto inaccettabile, che merita una condanna unanime della politica e di tutta la società e una pena esemplare per i colpevoli, che mi auguro siano individuati al più presto. L’atto vandalico è reso ancora più grave dal danneggiamento della targa dedicata al piccolo Stefano Gaj Taché, vittima a soli due anni dell’attentato compiuto nel 1982 al Tempio Maggiore da terroristi palestinesi. Alla Comunità ebraica capitolina e di tutto il Paese va la mia solidarietà per questa ennesimo oltraggio”. Lo afferma il vicepresidente del Senato e senatore della Lega, Gian Marco Centinaio.

“L’antisemitismo -aggiunge- sta raggiungendo livelli sempre più allarmanti nel nostro Paese, inasprito dalla propaganda pro Pal di gruppi estremisti. Queste persone non sono degne di alcuna giustificazione e, anzi, vanno isolate culturalmente e politicamente. Si dichiarano antifasciste, ma le loro idee e le loro azioni dimostrano che l’estremismo, di qualsiasi colore politico, è sempre una minaccia per la libertà e la sicurezza di tutti”.

