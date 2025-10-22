

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "L’adozione da parte della commissione Affari Costituzionali della Camera del testo base per la riforma di Roma Capitale rappresenta un passo significativo verso il riconoscimento del ruolo unico della nostra città. Il provvedimento riprende lo spirito della legge 42 del 2009 voluta da Forza Italia, attribuendo oggi a Roma poteri legislativi fondamentali per affrontare con efficacia le sfide della modernità, in settori strategici come trasporti, cultura, turismo e servizi". Così in una nota Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"Forza Italia ha sempre sostenuto una visione ambiziosa e funzionale per Roma, capitale istituzionale e culturale. Il nostro impegno prosegue, con proposte concrete e spirito costruttivo, per dotare la Capitale degli strumenti necessari a esercitare pienamente le proprie funzioni", conclude.

