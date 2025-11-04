Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "La Russia continua. Una risposta adeguata sarebbe restaurare la Torre dei Conti con i beni sequestrati ai russi. Partiamo da qui". Così il leader di Azione, Carlo Calenda.
Roma: Calenda, 'restaurare Torre con beni confiscati a russi, risposta adeguata'
4 novembre, 2025 • 14:43
Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "La Russia continua. Una risposta adeguata sarebbe restaurare la Torre dei Conti con i beni sequestrati ai russi. Partiamo da qui". Così il leader di Azione, Carlo Calenda.