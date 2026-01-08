

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Aderisco e parteciperò alla manifestazione convocata per domani dalla Cgil in risposta al gravissimo atto intimidatorio contro la sede del sindacato a Primavalle. È fondamentale essere presenti per ribadire un principio chiaro: le sedi del più grande sindacato italiano rappresentano spazi di democrazia e partecipazione. Ogni attacco ai lavoratori e alle lavoratrici costituisce una ferita alla democrazia che non può essere né tollerato né minimizzato". Così Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Partito Democratico con delega al Terzo Settore e all’Associazionismo e consigliera regionale del Lazio.

