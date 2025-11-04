

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "La tragica morte di Octav Stroici, l’operaio che ha perso la vita a causa del crollo della Torre dei Conti a Roma, ci lascia sconvolti e addolorati. La sua morte è un dramma che ci riguarda tutti e ci spinge a non abbassare mai la guardia sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Esprimo la mia più sincera vicinanza alla sua famiglia, ai suoi colleghi, ai soccorritori e a tutti coloro che operano in condizioni difficili per il bene della comunità. In un momento di dolore così grande, le parole non sono mai sufficienti, ma il nostro impegno deve essere quello di fare in modo che simili tragedie non accadano più". Così Francesco Boccia, presidente del gruppo Pd al Senato.

"A nome delle senatrici e dei senatori del Pd , rinnovo l’appello affinché la sicurezza sul lavoro venga messa al primo posto in ogni agenda politica e che le risorse necessarie vengano stanziate affinché ogni lavoratore possa tornare a casa alla fine della giornata lavorativa", conclude.

