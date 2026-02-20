

Roma , 20 feb. - (Adnkronos) - Inaugurata la sede operativa della Polmetro nella stazione Termini di Roma. Le chiavi dei nuovi uffici sono state simbolicamente consegnate questa mattina dal direttore generale di Atac Paolo Aielli al questore Roberto Massucci, alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del Capo della Polizia, Vittorio Pisani, del prefetto Lamberto Giannini e del sindaco Roberto Gualtieri. La sezione della PolMetro di Roma, che rientra nell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura capitolina, dopo una fase sperimentale avviata a ottobre del 2024, grazie ai rinforzi voluti dal ministro Piantedosi, ha raggiunto un organico di oltre 50 agenti ed è impegnata quotidianamente a presidio delle stazioni della metropolitana, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di illegalità.

"Abbiamo il proposito di raddoppiare l'organico per arrivare a 80 unità - ha detto Piantedosi- Creiamo una specialità: la polizia metropolitana. La metropolitana di Roma e' attraversata da centinaia di migliaia di persone al giorno, quindi avviciniamo ancora di piu' le forze di polizia alla vita quotidiana dei cittadini". L’iniziativa si inquadra nella consolidata strategia di partenariato tra Atac e Questura di Roma, con l’obiettivo di rendere sempre più elevati gli standard di sicurezza a beneficio del sistema del trasporto pubblico locale.

"La logica dell’insieme è sempre vincente - ha detto il questore Massucci - Dobbiamo essere molto misurati quando si parla di iniziative di sicurezza ma non nascondo che su questa c’e’ particolare soddisfazione. L’intuizione della Polmetro ci sta mettendo nelle condizioni di mettere le mani su un fronte criminale in un luogo dove si muovono migliaia di cittadini".

"E' un ulteriore passo verso il rafforzamento della sicurezza nella nostra metropolitana. Abbiamo deciso, alla vigila del giubileo, di istituire la Polmetro sul modello di Milano - ha detto il sindaco Gualtieri - È un salto di qualità importante, ora ne facciamo un altro ancora più significativo". I nuovi uffici, di circa 25 mq, nella disponibilità di Atac e oggetto di un progetto di riqualificazione target oriented a cura dell'azienda, si trovano al piano -1 della Stazione Termini, in prossimità della banchina della Metropolitana, e consentiranno agli agenti della Sezione Polmetro anche il monitoraggio live delle telecamere di videosorveglianza interne all’hub logistico.

Dal 2025 ad oggi la Sezione Polmetro ha capitalizzato un bilancio di oltre 36.700 persone identificate, 78 arresti e 195 denunce. "Abbiamo 5000 telecamere, condividiamo le analisi e le informazioni attraverso il coordinamento della Prefettura - ha detto Aielli- Deve cambiare proprio la percezione della sicurezza per favorire l'accesso al trasporto pubblico dei cittadini, questo è il punto. Noi dobbiamo aumentare la qualità e la quantità dei nostri servizi, ma un altro elemento fondamentale per questo è aumentare il livello di sicurezza. La combinazione di questi elementi farà sì che la qualità di vita delle città potrà migliorare”.

