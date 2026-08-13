

Roma, 13 ago. (Adnkronos) - E' finita con un omicidio una rissa scoppiata nella notte a Trani in Puglia. La vittima è un 18enne, accoltellato in piazza Papa Giovanni XXIII. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a fronteggiarsi sarebbero stati due gruppi di giovani, uno di Trani e l'altro proveniente da Andria.

La vittima è stata raggiunta alla schiena dalle coltellate, che si sono rivelate fatali. Immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso di Trani, il 18enne è stato successivamente trasferito all'ospedale di Bisceglie, dove è morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Il giovane morto è Cosimo Quagliarella, originario di Andria. Il 18enne è apparso subito in condizioni disperate e per questo motivo è stato disposto il trasferimento all'ospedale di Bisceglie.

"Siamo genitori e abbiamo figli. Commentare una tragedia simile è oltremodo difficile. Un episodio che rasenta l'inverosimile, se non fosse simile a tanti altri avvenimenti che denotano un imbarbarimento sociale. Come altro lo si può definire? Non conosciamo dettagli, non abbiamo elementi certi, ma le notizie che circolano sono raccapriccianti. In tutto questo, un giovane figlio di madre non c'è più. Ucciso da follia omicida", afferma la sindaca di Andria Giovanna Bruno.

