Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Oggi le indagini disponibili di Banca d’Italia ci dicono che il risparmio viene utilizzato in primo luogo per proteggersi da eventi inattesi (la crescita dell’incertezza nel contesto sociale ed economico tende ad accrescerne la rilevanza); in secondo luogo per il futuro, anche pensionistico (data la consapevolezza della minore generosità dei sistemi pensionistici); quindi per le future generazioni, infine per affrontare spese importanti (sovente, naturalmente, per disporre di una casa). Continua, pertanto, ad avere un ruolo fondamentale per il benessere delle persone, per il loro futuro, per quello dei familiari. Ma il risparmio è anche di primaria importanza per fare funzionare l’economia, quella reale. Per finanziare il credito, il risparmio è fonte imprescindibile. Le iniziative per incoraggiare il risparmio sono, dunque, ancora necessarie e benvenute". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla Giornata mondiale del Risparmio.

"La prima condizione -ha sottolineato il Capo dello Stato- è che sia possibile risparmiare a livello individuale. Oggi –come la Banca d'Italia fa presente– il 50% della nostra popolazione non è in grado di risparmiare. Con disuguaglianze gravi. Va sottolineato come a contribuire in modo determinante al risparmio sia necessario un ambiente economico e finanziario stabile e affidabile".

"Occorre alimentare la fiducia dei cittadini, con tutele dirette per risparmiatori e per utilizzatori dei servizi finanziari. Per proteggere il risparmio -ha concluso Mattarella- è essenziale il ruolo delle banche e di tutti gli operatori intermediari nel raccogliere le sfide dell’innovazione – specialmente digitale- senza che operatori e banche perdano di vista le esigenze di tutti i cittadini".