

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "L'Altritalia Ambiente si dice in linea con le dichiarazioni del ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, riportate da Staffetta Quotidiana, quando afferma che 'vogliamo garanzie che si possa produrre energia verde senza sacrificare terreno destinato all'agricoltura'. Nessuna sostenibilità ambientale nel sacrificare suolo e produzione di cibo in favore di quella elettrica", si legge in una nota.

"Il tutto inoltre, anche a discapito del paesaggio - prosegue - caratteristica identitaria del Belpaese, fonte di sostentamento per numerose comunità locali che, specialmente nell'entroterra, vedono nel turismo un'importante e insostituibile fonte di guadagno". "A pagare il prezzo maggiore di questi impianti fuori misura infatti, sono i territori, in particolare le aree interne del Paese, dove cittadini, agricoltori e comunità locali tentano, spesso invano, di opporsi a progetti invasivi che minano l'integrità del circondario, l'equilibrio ambientale e spesso anche quello sociale".

"L'Altritalia Ambiente quindi, ritiene necessario e urgente che il Governo accolga le indicazioni espresse dal Ministro Francesco Lollobrigida, volte a garantire che lo sviluppo delle fonti rinnovabili non comprometta l'utilizzo dei suoli destinati all'agricoltura. Il decreto in corso di concertazione tra il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il ministero dell'Agricoltura non può essere emanato finché non assicurerà che la transizione ecologica avvenga nel rispetto del territorio e dell'interesse generale". Gli impianti fotovoltaici dovrebbero "essere collocati in alto, ovvero sui tetti dei capannoni industriali, agricoli e su edifici pubblici e privati non vincolati", conclude la nota.

