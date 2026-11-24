

Milano, 24 nov. (Adnkronos) - Non esiste un intervento forestale unico capace di aiutare i boschi ad affrontare la siccità. Il risultato dipende da come gli interventi cambiano concretamente gli ecosistemi forestali: ridurre la competizione per l'acqua aiuta gli alberi dove crescono molto vicini tra loro. Conservare una copertura sufficiente diventa decisivo dove il caldo e l'esposizione al sole aumentano lo stress idrico. È quanto emerge dal secondo anno di #RigeneraBoschi, il progetto di Sorgenia coordinato dal professor Giorgio Vacchiano dell'Università degli Studi di Milano. Avviato nel settembre 2024, il progetto utilizza i Tree Talker per misurare in tempo reale con tecnologia IoT i parametri vitali degli alberi: l'accrescimento del diametro, il flusso linfatico, l'attività fotosintetica della chioma e la sua stabilità meccanica. In ciascun sito i sensori sono distribuiti in due aree a confronto: nella prima, la foresta è a libera evoluzione, nella seconda è applicata una gestione sostenibile con interventi selvicolturali calibrati sul tipo di bosco e sui benefici ambientali e sociali che può offrire. Nei siti attivi da circa due anni sono state raccolte fino a 15.000 ore di monitoraggio per ciascuna area.

Lo studio è partito due anni fa in cinque boschi che coprono sei regioni: Parco Nord Milano (Lombardia), Bosco di Forlì-Bertinoro dell'Istituto Diocesano Sostentamento Clero di Forlì-Bertinoro (Emilia-Romagna), Unione dei Comuni montana Colline Metallifere (Toscana), Parco naturale regionale Bosco Incoronata (Puglia) e Parco Nazionale del Pollino, che si estende tra Calabria e Basilicata. La rete di monitoraggio si amplia ora con l’ingresso del bosco di Soriano nel Cimino (VT) nel Lazio e quello di Ucria (ME) in Sicilia, i cui dati saranno esaminati il prossimo anno. Individuati con il contributo di PEFC Italia, i due nuovi siti portano a otto le regioni coinvolte e permettono di estendere lo studio al castagno che si aggiunge a faggi, querce, roverelle e pini mediterranei.

Uno dei dati più significativi riguarda la siccità atmosferica, cioè la capacità dell'aria secca di sottrarre acqua alle piante. I dati indicano che in cinque siti su sei la probabilità di crescita degli alberi diminuisce in modo significativo all'aumentare della siccità atmosferica. In tutti e sei aumenta il deficit d'acqua del tronco. Un esempio rende concreta la portata del fenomeno: in una giornata a 30°C in cui l'umidità dell'aria scende dal 70% al 45% circa, i modelli stimano che il deficit idrico del tronco aumenti del 162% a Parco Nord Milano, del 126% ai Piani di Masistro nel Pollino (versante calabrese) e del 120% a Massa Marittima in Toscana. La crescita dipende quindi dall'acqua disponibile nel terreno e dalla forza con cui l'atmosfera la sottrae di continuo alle piante.



Gli alberi si restringono durante il giorno e si rigonfiano durante la notte. Di giorno le foglie perdono acqua per traspirazione e il tronco si contrae di micrometri, di notte l'albero recupera parte dell'acqua perduta. Il tronco si comporta come una spugna che si asciuga alla luce del sole e torna a imbeversi con il buio. Le variazioni sono di pochi micrometri e misurano con precisione quanto l'albero sia in turgore. Il confronto tra aree gestite e non gestite rivela differenze nette. Nelle giornate di maggiore stress al Parco Nord il deficit idrico del tronco raggiunge 88 micrometri negli alberi non gestiti e circa 28 micrometri in quelli gestiti: il 68% in meno. A Santa Sofia sull'Appennino romagnolo, il deficit è inferiore del 41% nelle aree gestite. A Bosco Magnano nel versante lucano del Pollino la riduzione è del 34%. Ai Piani di Masistro (sempre nel parco del Pollino, versante calabrese) gli alberi gestiti mostrano invece un deficit maggiore del 19%. Gli interventi forestali possono dunque modificare l'equilibrio tra l'acqua che gli alberi perdono e quella che riescono a recuperare.

Quando l'aria è secca la linfa accelera. Aumenta la differenza di umidità tra le foglie e l'atmosfera, l'acqua evapora più rapidamente e richiama altra acqua dalle radici attraverso il tronco. In quattro siti su sei i sensori registrano un aumento significativo dell'indicatore di velocità della linfa all'aumentare della siccità atmosferica. Una linfa più rapida non indica un albero in salute. La pianta trasporta più acqua mentre i suoi tessuti si disidratano e la crescita rallenta, come un motore costretto a girare più in fretta per restare fermo.

La gestione attenua questa risposta. A parità di aumento della siccità atmosferica al Parco Nord l'indicatore cresce di 0,54 centimetri all'ora negli alberi gestiti e di 1,99 in quelli non gestiti: quasi quattro volte tanto. Ai Piani di Masistro (Pollino) l'aumento è di 1,19 centimetri all'ora nel gestito e di 2,48 nel non gestito, circa il doppio. Una possibile spiegazione è che la minore densità del bosco lasci a ciascun albero più acqua e meno competizione con i vicini. L'albero può così affrontare l'aumento della domanda atmosferica senza accelerare altrettanto il trasporto d'acqua.



La luce filtrata dalle chiome racconta un'altra parte della stessa storia. In primavera le foglie si sviluppano, modificano la luce che raggiunge il sottobosco e aumentano la propria attività. I sensori rilevano questi cambiamenti attraverso le caratteristiche della luce che attraversa la chioma. Ai Piani di Masistro l'indice utilizzato dai ricercatori varia nel corso della stagione da circa 0,07 a 0,75 ed è strettamente associato al movimento della linfa. Le variazioni stagionali della luce filtrata spiegano il 67% delle variazioni dell'indicatore di velocità della linfa negli alberi gestiti e il 56% in quelli non gestiti. Al Parco Nord il quadro è diverso: la relazione è più stretta nelle aree non gestite, dove spiega il 77% delle variazioni, contro il 31% nel gestito.

Anche il rapporto tra luce e crescita cambia con la gestione. Al Parco Nord è più favorevole nelle aree gestite, ai Piani di Masistro emerge la direzione opposta. Un intervento sul bosco modifica la quantità di foglie e di ombra, la temperatura e l'umidità attorno agli alberi. Aprire la chioma può portare più luce e ridurre la competizione per l'acqua. In alcuni ambienti può anche esporre di più le piante al caldo e alla siccità.

La crescita segue il ritmo delle stagioni con tempi diversi da bosco a bosco. La maggior parte dell'accrescimento si concentra tra aprile e luglio. Durata e intensità della stagione di crescita dipendono dal clima, dalle specie, dalle caratteristiche del bosco e dalla sua gestione. Al Parco Nord nel 2025 il picco è arrivato a maggio negli alberi non gestiti e a luglio in quelli gestiti. Tra maggio e agosto gli alberi gestiti sono cresciuti in media di 38,5 micrometri al giorno contro 14,7: oltre due volte e mezzo. Nelle pinete di pino nero di Santa Sofia (Emilia-Romagna) il picco è arrivato a maggio nel gestito e a luglio nel non gestito, con un incremento medio quasi doppio nel gestito: 17,3 contro 8,7 micrometri al giorno. Nelle faggete dei Piani di Masistro il massimo cade a giugno in entrambe le aree, nel 2025 e nel 2026.



Per capire perché la gestione selvicolturale dia risultati migliori in alcuni boschi i ricercatori hanno messo a confronto gli interventi realizzati e il clima in cui crescono gli alberi. In Emilia-Romagna, a Santa Sofia, la pineta di pino nero gestita conta 685 alberi per ettaro contro 1.042 dell'area non gestita. Al Parco Nord, nei dintorni di Milano, la densità è di 415 alberi per ettaro contro 528. In entrambi i siti la crescita degli alberi gestiti risulta meno sensibile all'aumento della siccità atmosferica. A Bosco Magnano (Pollino) la faggeta gestita ha 220 alberi per ettaro contro 792 nella parte non gestita. Qui gli alberi gestiti mostrano una crescita meno penalizzata dall'aria secca e un aumento più contenuto del deficit idrico del tronco. La riduzione della competizione per l'acqua è una possibile spiegazione comune ai tre casi. Lo stesso intervento produce effetti diversi secondo il clima e la struttura del bosco. Ai Piani di Masistro (parco del Pollino, versante calabrese) il bosco gestito è meno denso, eppure tra maggio e agosto 2025 la crescita media è stata inferiore a quella del non gestito: 11,8 contro 25,1 micrometri al giorno. Nel 2026 l'incremento cumulato è invece risultato maggiore nel gestito. Nelle faggete montane del Pollino il clima è relativamente fresco e una chioma più aperta potrebbe aumentare l'esposizione al sole e la perdita d'acqua. Questo effetto compenserebbe il vantaggio della minore competizione.

Al Bosco Incoronata in Puglia le due aree a confronto differiscono già in partenza. Le temperature estive registrate raggiungono in media quasi 33 °C, l’area gestita è più densa di quella a libera evoluzione, 653 alberi per ettaro contro 383, e ospita eucalipti che nell’altra non compaiono. I valori di crescita misurati, 2 micrometri al giorno contro 39,5, vanno letti alla luce di queste differenze strutturali prima che come effetto degli interventi selvicolturali.

Nel complesso, i risultati indicano che la gestione forestale può influenzare il modo in cui gli alberi affrontano la siccità, ma il risultato dipende da come ciascun intervento modifica concretamente il bosco. Ridurre la competizione per l’acqua può essere utile soprattutto dove gli alberi crescono molto vicini tra loro. Conservare una copertura sufficiente può essere altrettanto importante negli ambienti in cui il caldo e l’esposizione al sole aumentano lo stress idrico. Clima, specie, densità degli alberi, disponibilità d’acqua e struttura della chioma devono quindi essere considerati insieme. La gestione forestale del futuro dovrà essere adattiva, misurabile e costruita sulle caratteristiche di ciascuna foresta.



Secondo il professor Giorgio Vacchiano “i risultati di questi due anni ci mostrano che gli alberi rispondono in modi diversi alle condizioni ambientali stressanti, anche tra foreste apparentemente simili. Grazie ai Tree Talker possiamo osservare queste diﬀerenze in tempo reale e capire meglio come gli alberi reagiscono, per esempio, alla siccità o alle alte temperature. Sono informazioni preziose per chi deve gestire i boschi, perché ci aiutano a scegliere gli interventi più adatti alle condizioni di ciascuna foresta, senza applicare ovunque le stesse soluzioni. È questa la direzione in cui deve andare la selvicoltura: una gestione climaticamente intelligente, che tenga conto delle caratteristiche locali e si basi sempre di più su dati misurati sul campo”.

“Due anni di #RigeneraBoschi ci consegnano una conoscenza più profonda dei nostri boschi. I dati mostrano che una gestione attenta può aiutare gli alberi a reggere la siccità, a condizione che gli interventi rispettino il carattere di ogni foresta. L’estensione del monitoraggio a otto regioni e la prosecuzione del progetto fino al 2028 ci permetteranno di seguire i cambiamenti nel tempo e di continuare a tradurre i principi della ricerca in attività concrete di tutela, educazione e coinvolgimento delle comunità locali”, commenta Federica Petra Colombo, Head of External Relation di Sorgenia.

I dati di #RigeneraBoschi, per Antonio Brunori, segretario generale di Pefc Italia, partner del progetto, "confermano che la gestione forestale sostenibile è un lavoro di precisione e di responsabilità. Un bosco curato da dottori agronomi e dottori forestali con interventi pianificati sulle sue caratteristiche, aﬀronta meglio la siccità e resta più sicuro e accogliente per chi lo vive. La gestione sostenibile nasce da questo principio: conoscere ogni foresta per decidere come prendersene cura”.



Al monitoraggio biofisico il progetto affianca l’indagine sulla percezione sociale delle foreste, coordinata dall’Università degli Studi di Bari e pubblicata sulla rivista scientifica iForest. Le due linee di ricerca mettono a disposizione del percorso del Piano nazionale di ripristino, con cui l’Italia dà attuazione al Regolamento europeo sul ripristino della natura, un patrimonio di dati sul comportamento dei boschi e sulle attese dei cittadini.

Il progetto comprende inoltre iniziative educative e divulgative rivolte alle comunità locali e alle scuole, tra cui la riqualificazione del sentiero #RigeneraBoschi a Massa Marittima, nelle Colline Metallifere, e il percorso didattico realizzato con CivicaMente per avvicinare i ragazzi e le famiglie al valore delle foreste e al loro ruolo nella mitigazione del cambiamento climatico.

#RigeneraBoschi proseguirà fino al 2028, permettendo ai ricercatori di seguire la risposta dei boschi nel corso di più cicli stagionali e di approfondire le differenze tra specie, territori e modalità di gestione. Il progetto ha ricevuto il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Masaf, e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Mase.

