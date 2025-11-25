

Lecce, 25 nov. (Adnkronos) - "Il rinnovato Titolo V della Costituzione, confermato dal referendum popolare del 2001, ha voluto collocare come pietre angolari della Repubblica, con pari dignità, i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni, lo Stato. Inoltre, l’articolo 5 afferma: 'La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali'. Rimane dunque l’interrogativo di fondo: come adeguare le funzioni delle Province a quanto dispone la Costituzione? Non ci si può sottrarre al dovere di attuarla". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Lecce all'Assemblea delle Province d'Italia.



