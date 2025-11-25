

Lecce, 25 nov. (Adnkronos) - "Le Province non possono essere destinate ad un eterno limbo, sono parte della vita democratica della Repubblica". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Lecce all'Assemblea delle Province d'Italia.

"L'indebolimento avvenuto in questi anni dell'Ente Provincia, con lacune, attribuzioni incerte o contese, nonostante il generoso impegno degli amministratori locali, ha provocato una ricaduta sul soddisfacimento dei diritti dei cittadini e sui servizi, insomma -ha sottolineato il Capo dello Stato- sulle potenzialità dei territori. È necessario intervenire con uno sguardo d'insieme e con animo repubblicano di unità, di cooperazione tra le Istituzioni e, spero, tra parti politiche".

