

Lecce, 25 nov. (Adnkronos) - "Il sistema delle autonomie voluto dalla Repubblica è un edificio armonioso, basato sul principio della leale collaborazione". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Lecce all'Assemblea delle Province d'Italia. "Il ruolo dei Comuni -ha quindi ricordato il Capo dello Stato- ha fondamenti antichi nella storia d’Italia e sappiamo che per i Costituenti l’istituto regionale –con piena ragione- rappresentava la novità più significativa nel disegno autonomista della Costituzione, concepito come una forma di democrazia decisamente più partecipata e avanzata rispetto al modello precedente di Stato centralista".

"Le Province hanno titolo per pensare, per scrutare il futuro. Sono un’istituzione conosciuta, avvertita dai cittadini, per i quali rappresentano un punto di riferimento, persino, sovente, un elemento qualificante di identità. Avete posto il 'futuro' al centro del messaggio di questa assemblea, come è scritto avanti al tavolo della presidenza e dietro di noi. È necessario farlo. Un’attenzione rivolta soltanto al momento contingente -ha concluso Mattarella- indebolisce visione e progettualità, basandosi su una perenne e mediocre condizione di provvisorietà che produce forti limitazioni di efficacia".

