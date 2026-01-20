

Roma, 20 gen (Adnkronos) - "Oggi c'è una crisi della democrazia oggettiva, un allontanamento dei cittadini dalle istituzioni. Secondo noi la risposta è quella di aprire nuovi spazi alla partecipazione anzichè fare come negli ultimi anni, ridurli, ridurre i rappresentanti con la riduzione dei parlamentari, ridurre il potere di voto dei cittadini con leggi elettorali che capiscono solo coloro che le scrivono". Riccardo Maggi ha lanciato la campagna-appello per estendere il voto ai sedicenni: un sito (voto16.it), una mobilitazione in tutta Italia, incontri, dibattiti per raccogliere consenso intorno alla modifica dell'articolo 48 della Costituzione a partire dalle politiche del 2027.

"C'è un tema che riguarda anche il merito delle leggi che vengono fatte: dalle pensioni al lavoro, dalle politiche dell'abitare a quelle ambientali sono tutte politiche sbilanciate a favore delle fasce più anziane di popolazione, perchè ovviamente c'è un tema di tendenza demografica. Significa lasciare fuori quelli che retoricamente vengono indicati come il futuro del Paese -ha spiegato ancora Magi-. Oggi il futuro del Paese non segue la politica e non si avvicina alla politica perchè la politica non segue le esigenze dei più giovani".

"Noi abbiamo lanciato una campagna che parte con un appello, non una proposta di legge, perchè vorremo che questo appello cresca e si arrivi a una proposta di legge trasversale -ha proseguito il segretario di +Europa-. La proposta del voto ai 16enni è stata sporadicamente fatta da tutte le forze politiche che poi non l'hanno portata avanti quando stavano al governo, speriamo che questa sia la volta buona. Se c'è la volontà c'è il modo di farlo per il prossimo voto politico".



