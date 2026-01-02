

Roma, 2 gen (Adnkronos) - "C’è una contraddizione tra una sinistra che non vuole il premierato ma crede di poter vincere alle urne. Dicono che la Meloni vuole la riforma per avere “pieni poteri”. Come se la Meloni per governare avesse bisogno del premierato: sta già governando benissimo senza. Il premierato nasce dalla volontà di fare qualcosa per la Nazione, un atto d’amore per l’Italia del futuro. La democrazia diretta con tutte probabilità offre maggiore garanzie di stabilità dell’attuale sistema basato sul parlamentarismo". Lo dice Ignazio La Russa al Giornale.

"Io sento parlare di campagna elettorale da bambino. A cinque anni andavo già a scuola in Sicilia e ricordo la campagna del 1953 che portò mio padre alla Camera. È il momento più bello dell’attività politica spiegare le tue ragioni agli elettori", spiega tra l'altro il presidente del Senato.





