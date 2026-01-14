

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "La semplificazione" è "una grande leva di sviluppo economico e attrazione degli investimenti, dato che la burocrazia costa alle famiglie e alle imprese oltre 200 miliardi di euro all’anno". Lo ha affermato il ministro delle Riforme, Elisabetta Casellati, rispondendo al Question time della Camera ad un'interrogazione di Francesco Saverio Romano di Noi moderati.

L'esponente dell'Esecutivo ha illustrato "l’articolata strategia pluriennale di semplificazione che sto realizzando, che ha raggiunto risultati significativi. Nel 2025 sono state approvate 3 leggi di mia iniziativa, soprattutto la numero 167, cioè la legge annuale di semplificazione normativa, che consente di contrastare la proliferazione delle leggi con un approccio sistemico e non più episodico. È poi imminente l’istituzione della commissione per la revisione del Codice dell’amministrazione digitale e per la disciplina delle modalità digitali dell’attività di produzione normativa; un passaggio essenziale per allineare il diritto pubblico alle trasformazioni tecnologiche in atto".

"Mentre i cantieri aperti con la legge 167 procedono secondo la prevista tabella di marcia, stiamo già iniziando a elaborare i contenuti della prossima legge annuale, con l’intenzione -ha concluso Casellati- di introdurre ulteriori massicce semplificazioni in settori di grande rilevanza economica e sociale. A livello europeo, ho iniziato una collaborazione con il commissario Dombrovskis, al quale ho chiesto un cambio di metodo: da un lato, di privilegiare la normativa di principio anziché quella di minuto dettaglio, al fine di poterla meglio adattare alle esigenze dei singoli Stati membri; dall’altro, di partecipare già in fase istruttoria all’elaborazione degli interventi di semplificazione burocratica".

