Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Noi abbiamo dato luogo a una riforma leggera che modifica pochi articoli riconoscendo ai cittadini la sovranità popolare e quindi riteniamo, come anche i sondaggi, che gli italiani siano favorevoli a una riforma che restituisce centralità al popolo e alle sue scelte". Così intervenendo al Salone della Giustizia il ministro per le riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati che aggiunge: "Siamo fiduciosi che con il referendum i cittadini si riappropino di questo diritto".

Paura di un effetto diverso? "Non lo ritengo affatto", risponde. "Noi riteniamo che questa sia una riforma che non riguarda il centrodestra, ma che guarda lontano. Ritengo che gli italiani dovrebbero guardarla con fiducia perché se abbiamo avuto scarsa affluenza alle urne è anche per questo. Gli italiani non si sono sentiti investiti di un ruolo attivo, perché hanno sempre visto nei rovesciamenti e governi tecnici una loro volontà disattesa".