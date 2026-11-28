

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - Un percorso di ricerca per il monitoraggio dei Pfas. Se n'è parlato in occasione dell'Ecoforum Veneto, l’evento che riunisce amministratori regionali e locali, enti gestori della raccolta dei rifiuti urbani, aziende leader del riciclo, esperti ed addetti ai lavori: il 27 e 28 novembre, panel e tavole rotonde per il dialogo e il confronto su modelli, best practices e filiere del settore. L'evento, come ogni anno, si concluderà con la presentazione dell'annuale rapporto regionale 'Comuni Ricicloni' realizzato da Legambiente Veneto, che riporta tutti i dati ufficiali e certificati da Arpav in relazione alle prestazioni dei Comuni nella gestione dei rifiuti urbani.

Nel corso della prima giornata, Conou-Consorzio Nazionale degli Oli Minerali Usati ha ricordato il progetto di ricerca per il rilevamento di Pfas, sviluppato da Università di Genova, in collaborazione con AmSpec Italia Srl e il consorzio stesso. “Sebbene ad oggi non ci siano prescrizioni normative specifiche sui Pfas negli oli minerali usati, pensiamo che le prescrizioni Ue sempre più stringenti in altri settori possano portare in futuro a cattive pratiche e a smaltire rifiuti contenenti Pfas nell'olio minerale usato, che noi facciamo raccogliere gratuitamente - ha detto Mariano Baldoni direttore tecnico operativo del Conou - Per monitorare questo fenomeno abbiamo avviato un percorso di ricerca insieme ad AmSpec Italia e Università di Genova in modo da facilitare e rendere più rapida l’individuazione di questo inquinante negli oli minerali usati”.

“Da circa 40 anni ci occupiamo di test, ispezioni e certificazioni nel settore industriale, petrolifero, energetico più in generale - ha spiegato Francesco Anastasio laboratories supervisor di AmSpec - I Pfas sono macromolecole praticamente indistruttibili. Si ritrovano in moltissimi materiali e filiere, nonché attività produttive. Hanno anche elevate stabilità termica, persistenza, ubiquitarietà e bioaccumulo. Rappresentano un grave rischio per l'ambiente e per la popolazione. Le filiere di recupero e di rigenerazione non hanno tempo per attendere i tempi analitici attualmente proposti dalle leggi e per questo stiamo lavorando insieme a Conou, supportati dal Dipartimento di Chimica Industriale dell'Università di Genova, per realizzare una sorta di screening immediato, facile, veloce e affidabile per snellire tutta la filiera di approvazione per il conferimento del rifiuto. Stiamo sperimentando alcuni materiali, alcuni pad colorimetrici con l'aiuto di tecnologie nuove”.

