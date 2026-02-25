

Milano, 25 feb. (Adnkronos) - Il pubblico ministero di Milano Paolo Storari - dopo aver disposto in via d'urgenza il controllo giudiziario per caporalato per Deliveroo Italy - ha chiesto la consegna di documenti a Carrefour, Esselunga, Crai Secom, Mc Donald's Italia srl, Poke House, Burger king restaurants Italia e Kfc (Original bucket srl) poiché le sette società si avvalgono degli stessi rider per effettuare le consegne.

Per la Procura "è necessario, allo stato, vagliare i modelli organizzativi delle seguenti società al fine di verificare la idoneità di tali modelli ad impedire la commissione del reato di cui all'articolo 603 bis del codice penale" che punisce l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro. La documentazione che dovrà essere fornita ai carabinieri del Nucleo Tutela Lavoro prevede, tra l'altro, l'organigramma aziendale, i sistemi di controllo interni, il modello di organizzazione, documentazione relativa all'attività di formazione e le risultanze delle attività di audit.

