Milano, 25 feb. (Adnkronos) - "Deliveroo sta esaminando la documentazione ricevuta dalle autorità e la società sta collaborando alle indagini". E' la nota con cui la società di consegna commenta la decisione del pubblico ministero di Milano Paolo Storari ha disposto in via d'urgenza il controllo giudiziario per caporalato.
Rider: Deliveroo, 'stiamo collaborando a indagini Procura Milano'
25 febbraio, 2026 • 14:13
