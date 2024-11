RIYADH, Arabia Saudita, Nov. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sua altezza reale il principe ereditario e primo ministro, Mohammed bin Salman, ha ricevuto mercoledì nel suo ufficio a Riyadh l'équipe medica saudita che ha eseguito il primo trapianto di cuore completamente robotico al mondo.

Nel settembre 2024 l'équipe medica del King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) di Riyadh ha eseguito con successo il primo trapianto di cuore al mondo utilizzando un robot su un paziente di 16 anni affetto da insufficienza cardiaca allo stadio terminale. Dopo settimane di attenta preparazione, l'intervento, durato due ore e mezza, è stato eseguito da una straordinaria équipe medica guidata dal rinomato cardiochirurgo saudita, Feras Khaliel, responsabile della reparto di cardiochirurgia e direttore del programma di robotica e chirurgia mininvasiva del KFSHRC.

Il presidente del KFSHRC, Mazen Al-Rumaih, l'amministratore delegato, Majed Al-Fayyadh, e il vice amministratore delegato, Björn Zoega, hanno partecipato all'incontro con sua altezza reale il principe ereditario.

Durante il ricevimento, il principe ereditario si è congratulato con l'équipe medica e con i dirigenti del KFSHRC per lo storico risultato, elogiando le competenze dell'équipe saudita e la sua capacità di innovare e di realizzare un'impresa senza precedenti a livello internazionale in campo medico, che contribuisce a migliorare la salute dei cittadini del Regno e di tutto il mondo.

Vale la pena ricardare che il KFSHRC si è classificato per il secondo anno consecutivo al primo posto in Medio Oriente e Africa e al 20° a livello globale nell'elenco dei 250 migliori centri medici accademici del mondo ed è stato riconosciuto come il marchio sanitario di maggior valore nel Regno e in Medio Oriente, secondo la classifica di Brand Finance 2024. Inoltre, nello stesso anno, si è classificato tra i migliori 250 ospedali del mondo ed è stato inserito dalla rivista Newsweek nell'elenco World's Best Smart Hospitals per il 2025.

