

Roma, 10 set. (Adnkronos) - Ricercamondo compie 10 anni e per festeggiare questo importante anniversario, inaugura una nuova stagione di esperimenti dedicati alle scuole secondarie di primo grado. Un'estensione del progetto che nasce dalla volontà di coinvolgere ragazze e ragazzi in una fase significativa del loro percorso di crescita, quando iniziano a maturare interessi, aspirazioni e scelte per il futuro e sono chiamati a decidere quale scuola superiore risponde meglio alle loro passioni. Per gli studenti più grandi sono stati sviluppati quattro nuovi laboratori per un'esperienza immersiva nel mondo della ricerca scientifica, attraverso attività pratiche e sperimentali legate alla chimica del capello, alla conoscenza dei materiali e agli adesivi. Accompagnati da divulgatrici scientifiche formate e costantemente aggiornate, i partecipanti hanno l'opportunità di utilizzare strumenti professionali di laboratorio e conoscere da vicino il metodo scientifico, sviluppando curiosità, spirito critico e capacità di osservazione. (VIDEO)

"Per il decimo anniversario del progetto abbiamo scelto di amplificarne l'impatto, estendendo i laboratori dalle scuole primarie alle secondarie di primo grado -spiega Giusi Viani, Head of Corporate Communications - Raggiungere le ragazze e i ragazzi tra gli 11 e i 13 anni significa accompagnarli in un momento decisivo, quando iniziano a costruire il proprio futuro. Il nostro auspicio è che possano avvicinarsi alla scienza con curiosità e fiducia, scoprendo nel metodo scientifico uno strumento di conoscenza, crescita e inclusione. Loro rappresentano infatti il nostro futuro".

Lanciato in Italia nel 2016, Ricercamondo è diventato negli anni un punto di riferimento per la divulgazione scientifica nelle scuole, coinvolgendo oltre 19.000 studenti e più di 400 istituti su tutto il territorio nazionale. Nato con l'obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alle discipline STEM, il progetto propone esperienze didattiche basate sulla sperimentazione diretta, sulla collaborazione e sull'apprendimento attivo.

