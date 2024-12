Roma, 4 dic (Adnkronos) - "Serva una soluzione strutturale, ci batteremo. Servono 100-150 milioni, priviamo a trovarli e a batterci per questo nella discussione della legge di Bilancio. Ma il Paese deve capire che la soluzione deve essere strutturale, perchè se è precaria la ricerca è precaria l'Italia". Lo ha detto Elly Schlein parlando al presidio di protesta dei ricercatori del Cnr a cui si è unita insieme a Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.

"Oggi ci sono più crisi intrecciate profondamente, davanti a tutto questo i Paesi che hanno retto di più sono quelli che hanno più investito in innovazione, altrimenti non c'è più futuro -ha aggiunto la segretaria del Pd-. Abbiamo la responsabilità, al di di là delle divisioni quotidiane che ci sono con chi oggi governo il Paese, di trovare una sintesi per non far mancare il supporto".