Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "La ricerca ha saputo giovarsi delle strade nuove ipotizzate e aperte negli anni, a beneficio anche di altre branche della medicina. Così è avvenuto per i vaccini contro il Covid, definiti in tempi record. La collaborazione tra studiosi, il lavoro di laboratorio senza frontiere, ha reso in quel caso, e questi elementi rendono costantemente, all’umanità un servizio di immenso valore. Come ha ricordato il dottor Menga, citando Pasteur, la conoscenza non ha patria perché appartiene all’umanità, è una torcia che illumina il mondo". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per i 'I Giorni della ricerca'.

"La collaborazione tra ricercatori -ha ribadito il Capo dello Stato- costituisce, inoltre, un segno di pace e di convivenza. Prezioso in questo periodo della vita internazionale. Impedirla, renderla difficile, sarebbe disumano".