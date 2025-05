PHOTO





Roma, 29 apr. (Adnkronos Salute) - Sabato 3 e domenica 4 maggio, in circa 500 piazze italiane, i volontari Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) tornano con l'iniziativa 'Erbe aromatiche'. Saranno presenti nei punti di solidarietà distribuendo kit contenenti una selezione di 2 piantine in cambio di una donazione di 12 euro. Dal timo al timo al limone, dall'origano al rosmarino, passando per la maggiorana e la salvia: un tripudio di colori e fragranze per impreziosire gli ambienti domestici e arricchire le pietanze della nostra cucina, propone l'Aism. In Italia - ricorda - 140mila persone vivono con la sclerosi multipla (Sm), una malattia cronica imprevedibile e invalidante, una delle più gravi del sistema nervoso centrale, ancora senza una cura definitiva. Ogni 3 ore una nuova diagnosi. Il 50% delle persone con Sm è giovane e non ha ancora 40 anni e le donne sono colpite 2 volte più degli uomini. Grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della patologia e di migliorare la qualità di vita delle persone con Sm. Tra le malattie correlate alla sclerosi multipla vi è la neuromielite ottica (Nmo), che ha un quadro di bisogni e di interventi sanitari e socio-assistenziali assimilabili alla Sm.

I fondi raccolti con le erbe aromatiche contribuiranno concretamente a implementare i servizi di assistenza per le persone con sclerosi multipla e patologie correlate, oltre a sostenere la ricerca scientifica. La manifestazione che anticipa la Settimana nazionale di informazione sulla sclerosi multipla, dal 26 maggio al 2 giugno, è promossa da Aism e si svolge sotto l'Alto Patronato del presidente della Repubblica. Già da ora - informa una nota - è possibile prenotare la propria confezione di erbe aromatiche contattando la sezione provinciale della propria città (l'elenco è consultabile su http://www.aism.it/aromatiche), oppure chiamando direttamente la sezione provinciale Aism del proprio territorio. A sostegno della campagna anche il numero solidale Aism 45512, per supportare in particolare il Polo di ricerca in neuroriabilitazione, Neurobrite, presso la sede nazionale di Aism a Genova. Gli importi della donazione saranno di 2 euro da cellulare personale Windtre, Tim, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Fastweb, Coopvoce e Tiscali; 5 o 10 euro da chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb, Tiscali e Geny, 5 euro da chiamata da rete fissa Convergenze e PosteMobile.

Quest'anno il kit erbe include una cartolina informativa con un QRCode che rimanda a una landing page attraverso cui scoprire preziosi consigli e idee sfiziose su come utilizzare le erbe aromatiche, non solo in cucina, grazie a diversi amici di Aism e volti noti del mondo food. L'associazione potrà contare ancora una volta sul sostegno della sua madrina, Antonella Ferrari, attrice, scrittrice e donna con Sm. Il suo appello è invitare tutti a scendere in piazza e a sostenere la ricerca. Insieme a lei, circa 50 testimonial useranno i loro canali social per amplificare la voce della campagna.