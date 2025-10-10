

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "In un momento così delicato per il nostro Paese, Forza Italia si propone sempre più come punto di riferimento per il mondo della ricerca, per gli istituti, le imprese e i privati che cercano un rapporto solido con le istituzioni. Voglio ringraziare il ministro Anna Maria Bernini per l’impegno dimostrato in questi anni nel rafforzare il legame tra università, ricerca e impresa, e per aver promosso risorse aggiuntive al settore accademico. Crediamo nel valore della ricerca pubblica, nella sua capacità di generare progresso. Le università e i centri di ricerca sono fondamentali soprattutto per lo sviluppo della ricerca di base, su cui si fondano le grandi scoperte del futuro". Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, intervenendo al convegno 'Futuro Italia. Ricerca e innovazione per competere'.

"Oggi più che mai, servono sinergie tra pubblico e privato, e serve una visione europea. Di fronte a colossi continentali come Cina, India e Turchia, l’Italia deve fare rete e rafforzare la collaborazione tra i suoi migliori talenti. Non possiamo permetterci che i nostri ricercatori restino isolati. Il progresso può spaventare, ma deve essere guidato. L’Europa deve diventare anche uno spazio comune di ricerca e innovazione. Abbiamo una tradizione scientifica straordinaria, da Marconi in poi, ed è nostro dovere farla vivere e proiettare nel futuro", conclude.

