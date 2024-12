Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Davanti a questa sede molte volte ci siamo trovati qui negli ultimi anni a difendere i precari della ricerca. E testimonia drammaticamente l’assenza di politiche adeguate. Noi delle opposizioni torneremo a batterci nelle aule parlamentari a difesa dei diritti". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs parlando all’assemblea permanente dei ricercatori Cnr in piazzale Aldo Moro a Roma, dove insieme ad Angelo Bonelli e ad Elly Schlein si è recato oggi pomeriggio.

"Eppure sarebbe facile individuare soluzioni: basterebbe decidere di tagliare - prosegue il leader di Si - i continui aumenti di spese militari, che ci sono stati per la verità non solo con i governi della destra ma con la destra al governo hanno avuto una decisa accelerazione, e spostare le risorse su ricerca e scuola. Insomma investire dove si concentra l’interesse generale del Paese, perché il futuro del nostro Paese - conclude Fratoianni - dipende appunto dalla ricerca pubblica, dall’innovazione tecnologica e dalla scuola".