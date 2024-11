Roma, 5 nov. (Adnkronos Salute) - “Gli Erc Synergy Grant sono particolari forme di sovvenzione per progetti di ricerca d'eccellenza e vengono finanziate dal Consiglio europeo della Ricerca. Dal 2007, momento in cui è stato istituito sono stati finanziati ben mille progetti di università italiane, per un valore di quasi 1 miliardo di euro. Si rivolgono soprattutto a gruppi di ricerca con competenze ed expertise diverse che fanno sinergie proprio per trovare soluzioni innovative nel settore della ricerca. Sono sicuramente un punto fondamentale per quello che riguarda la ricerca e l'innovazione a livello europeo”. Lo ha detto Claudia Colla, Capo della rappresentanza della Commissione europea per il Nord Italia, oggi a Milano, all’evento per annunciare l’Erc Synergy Grant 2024 all’Università Statale di Milano.

“L'innovazione è sicuramente una delle priorità politiche della Commissione europea - sottolinea Colla - Il programma Orizzonte Europa ha una dotazione finanziaria incomparabile a livello mondiale, parliamo di quasi 96 miliardi di euro. È cruciale ricordare che investire nell'innovazione vuol dire anche investire nel benessere dei cittadini europei. Stime della Ce prevedono che, da qui al 2040, il programma Orizzonte Europa produrrà in media un aumento del Pil di quasi 800 miliardi. Allo stesso modo, sembra che, secondo queste stime, ogni euro investito produrrà un aumento per ogni cittadino europeo da 5 a 11 euro. Un segnale che indica come la Ce stia investendo in innovazione e nella competitività dell'Unione europea nella sua totale interezza”, conclude.