Salsomaggiore Terme (PR), 28 ott. - (Adnkronos) - Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ha commentato l'analisi delle conversazioni online in Emilia Romagna condotta da Adnkronos attraverso la piattaforma SocialData tra marzo e ottobre 2024, in cui sono state esaminate 3,7 milioni di discussioni e 283 milioni di interazioni. Nativo di Piacenza, eletto in Parlamento nel 2022 come vincitore del collegio uninominale di Piacenza, Foti ha un passato come consigliere regionale in Emilia Romagna dal 2014 al 2018. Analizzando i risultati raccolti da Adnkronos che mostrano una marcata preoccupazione per i temi dell'economia e del lavoro nelle conversazioni online, Foti ha detto di non sentirsi stupito in merito a questo sentimento dei cittadini, visto che "in Emilia Romagna da 54 anni vige un sistema di potere creato dalla sinistra per contrastare la libertà di impresa e impedire di crescere e realizzarsi a chi non appartiene alla loro area".

In merito all'insoddisfazione rilevata a Modena e Parma per quanto riguarda la gestione della sanità, Foti parla di una "totale inerzia della giunta guidata per anni da Stefano Bonaccini, che non è mai intervenuta per risolvere una situazione che vede coinvolte non solo Parma e Modena, ma anche Piacenza e Reggio Emilia: in queste quattro province - secondo Foti - la situazione sanitaria è gravissima e si prospetta il rischio di un'interruzione del servizio pubblico a causa dei problemi di gestione del 'magazzino farmaci' e del passaggio al nuovo sistema applicativo informativo Gaac. Criticità che vanno a gravare su un sistema già in forte difficoltà nel campo delle liste d'attesa, mettendo a rischio la possibilità di effettuare interventi chirurgici". Infine Foti ha commentato le alluvioni dell'ultimo anno e mezzo, tema che ha dominato le conversazioni analizzate da Adnkronos nell'ultimo mese, visti i nuovi recenti disagi causati dal maltempo. "Questo territorio è stato trascurato per 54 anni" ha detto il presidente dei Deputati di Fratelli d'Italia, specificando come ci sia stata una "totale assenza di manutenzione da parte di chi ha governato l'Emilia Romagna. La prevenzione idrogeologica è una specifica della Regione, che non ha fatto nulla per prevenire i recenti episodi legati al maltempo".