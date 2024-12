- Napoli, lunedì 23 dicembre, presso la suggestiva Tenuta Torelli a Napoli, si terrà l’evento “Cervelli emigrati internazionali tornano a Napoli”. Questa straordinaria reunion vedrà protagonisti 300 giovani laureati napoletani che, dopo aver raggiunto traguardi professionali di rilievo in tutto il mondo, tornano nella loro città natale per condividere storie di successo e ispirare nuove generazioni.

Tra gli ospiti d’onore, Riccardo Pirrone, esperto di digital strategy e figura di spicco nel mondo della comunicazione, interverrà durante il dibattito sui social media, moderato da Livio Ferraro, Presidente Alumni IPE, insieme a Ciro Pellegrino, caporedattore di Fanpage.

Un momento speciale sarà dedicato a Luigi Stefanelli, ex allievo della Fondazione IPE e attualmente Vice President worldwide sales di Costa Crociere, che riceverà una targa per il suo straordinario contributo al settore marittimo internazionale.

L’evento, organizzato dalla Fondazione IPE Business School, celebra il talento dei giovani napoletani e si pone un nobile obiettivo: finanziare 10 borse di studio per supportare giovani italiani che desiderano accedere alla formazione post laurea ma che non dispongono delle risorse economiche necessarie.

Riccardo Pirrone è una delle voci più influenti nel panorama del digital marketing italiano.

CEO di kirwebPirrone ha rivoluzionato il settore con campagne innovative e virali per brand di rilievo come TAFFO, Unobravo, Acqua Rocchetta, Sorgenia, Roadhouse, Medici Senza Frontiere, 3BMeteo, Foxy e molti altri.

Grazie alla sua kiracademy, Pirrone ha formato oltre 12.000 professionisti attraverso il suo corso social media manager, riconosciuto per l’approccio pratico e innovativo che prepara i partecipanti ad affrontare con successo le sfide del mondo della comunicazione digitale.

“Cervelli emigrati internazionali tornano a Napoli” rappresenta un’occasione unica per celebrare il talento e l’ingegno italiano, riflettere sulle sfide dei social media e contribuire concretamente a un futuro migliore attraverso il sostegno alla formazione dei giovani.



Per informazioni:contatti:https://www.kiracademy.it/pages/contatti