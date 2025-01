PHOTO





Roma, 17 gennaio 2025. - Il self-publishing è molto più di una semplice alternativa all’editoria tradizionale: è un fenomeno in crescita che sta trasformando il mondo della scrittura. “Chiunque abbia una storia da raccontare può pubblicarla e condividerla con il mondo”, spiega Riccardo Mazza, giovane imprenditore di successo e punto di riferimento per chi desidera entrare in questo settore innovativo.

A soli 25 anni, Riccardo Mazza ha costruito un business basato sul self-publishing riuscendo a formare altre persone, più o meno giovani, su questo nuovo modello di business.

E’ dimostrato infatti, che con l’utilizzo di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale, è possibile trasformare un’idea in un prodotto di successo. Dalle fiabe per bambini ai quaderni per organizzare le password, il modello di Mazza abbraccia una vasta gamma di prodotti, sempre con un occhio attento al mercato.

Secondo Mazza, il processo è semplice e accessibile a tutti solo con la giusta formazione. Pubblicare un libro in modo autonomo è alla portata di chiunque. Basta caricare il file sulla piattaforma, come Amazon Kindle Direct Publishing, scegliere il formato desiderato – ebook o cartaceo – e il gioco è fatto.

Una delle principali attrattive di questo modello è l’assenza di costi iniziali. Non ci sono spese per la stampa o la distribuzione, poiché i libri vengono stampati su richiesta. Amazon, ad esempio, trattiene una percentuale sul prezzo di vendita – il 30% per gli ebook e il 40% per i libri cartacei – mentre l’autore incassa il resto.

“Il self-publishing non è solo un sogno realizzabile, ma una concreta opportunità di business”, afferma Mazza. La libertà di creare e pubblicare opere senza l’intermediazione di una casa editrice permette agli autori di mantenere il controllo completo sul proprio lavoro. Inoltre, grazie alla distribuzione digitale, i libri possono raggiungere un pubblico globale.

Mazza non ha dubbi: “Questo modello è ideale per chi desidera condividere la propria creatività e, al tempo stesso, costruire un’attività sostenibile”. Con pochi passaggi semplici, è possibile trasformare una passione in una professione e raggiungere migliaia di lettori in tutto il mondo.



Per informazioni:https://www.instagram.com/riccardomazzareal/