

(Adnkronos) - Dopo il down con blocco totale di oggi, i sistemi Revolut sono tornati operativi. Lo fa sapere la stessa Revolut, dopo che oggi alcuni servizi "hanno subito un'interruzione a causa di un problema con Google Cloud". "Possiamo confermare - si legge nella nota della società - che i servizi sono stati ripristinati. Il denaro e i dati dei nostri clienti sono al sicuro e lo sono sempre stati. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati".



App bloccata e pagamenti che non funzionavano: questo quanto numerosi clienti hanno riscontrato, segnalando problemi nell’accesso al conto, nella consultazione del saldo e nell’utilizzo delle carte. Il disservizio, segnalato anche in Italia, ha coinvolto diverse funzionalità della banca digitale, compresi bonifici e prelievi. Revolut ha confermato le anomalie. Oggi, diversi servizi di Google Cloud hanno subito gravi interruzioni di rete presso il data center europeo situato a Londra. Tra le società colpite, anche la fintech Revolut.

All'apertura dell'applicazione compariva un messaggio di errore generico che recitava "Qualcosa è andato storto" (Something went wrong) con l'invito a riprovare più tardi. Di conseguenza, i clienti si sono trovati momentaneamente impossibilitati a visualizzare il proprio saldo o a disporre dei propri fondi.

In Italia, dove l'istituto fintech ha da poco superato la quota record di 5 milioni di clienti, la piattaforma Downdetector Italia ha visto un'impennata fulminea delle segnalazioni, toccando un picco di oltre 1.500 avvisi in meno di un'ora. I correntisti italiani si sono trovati di fatto impossibilitati a effettuare il login e l'accesso all'applicazione.



"Lavoriamo alla soluzione del problema da quando è stato identificato questa mattina. Noi possiamo confermare che i dati e i soldi di tutti i nostri clienti sono al sicuro", ha detto all'Afp un portavoce di Revolut.

L'assistenza clienti dell'istituto aveva confermato formalmente la crisi attraverso una nota ufficiale diramata via social: "Attualmente stiamo riscontrando un'interruzione del servizio che influisce su più funzionalità. Pertanto, potreste riscontrare problemi con la nostra app. Il nostro team di ingegneri è attivamente al lavoro per ripristinare il pieno servizio il più rapidamente possibile. Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente".



A quanto apprende l'Adnkronos, Revolut utilizza Google Cloud sia per servizi interni che esterni. C'è quindi la possibilità che anche i dipendenti Revolut abbiano avuto difficoltà ad accedere agli strumenti interni. Per quanto riguarda i servizi esterni, le segnalazioni degli utenti hanno riguardato l'applicazione fuori servizio, così come il login via web, i pagamenti delle carte e gli addebiti automatici. Intanto anche altre realtà finanziarie come Lloyds, Bank of Scotland, Equifax e HSBC sarebbero state colpite.

"Stiamo attualmente riscontrando un'interruzione informatica che interessa più servizi a causa di un recente guasto di Google Cloud. Possiamo confermare che tutti i soldi e i dati dei nostri clienti sono al sicuro. Stiamo lavorando per risolvere il problema da quando è stato identificato questa mattina e ci scusiamo con chiunque sia stato colpito e per qualsiasi disagio causato", riferiva un portavoce Revolut all'Adnkronos.

"Diversi servizi di Google Cloud stanno registrando un elevato numero di errori e interruzioni di rete intermittenti nella regione 'europe-west2'", ha quindi comunicato Google in un aggiornamento relativo al proprio data center di Londra.

Secondo quanto monitorato sulla pagina ufficiale di stato del servizio della banca, non si è trattato di un semplice bug d'accesso, ma di un'interruzione sistemica che ha coinvolto quasi tutte le funzionalità principali:

- Operazioni bancarie: Blocco totale dell'app, impossibilità di consultare il saldo e sospensione temporanea dei bonifici.

- Pagamenti e prelievi: Segnalate numerose transazioni rifiutate tramite carta fisica e digitale, oltre al blocco dei prelievi di contante presso gli sportelli ATM.

- Servizi accessori: Paralizzati anche il trading azionario, il mercato delle criptovalute, l'accesso ai 'Salvadanai' e persino la chat di supporto live per i clienti.



