

(Adnkronos) - Revolut down oggi, app bloccata e pagamenti che non funzionano: numerosi clienti stanno riscontrando problemi nell’accesso al conto, nella consultazione del saldo e nell’utilizzo delle carte. Il disservizio, segnalato anche in Italia, coinvolge diverse funzionalità della banca digitale, compresi bonifici e prelievi. Revolut ha confermato le anomalie e ha comunicato che i tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio. Oggi, diversi servizi di Google Cloud hanno subito gravi interruzioni di rete presso il data center europeo situato a Londra. Tra le società colpite c'è la fintech Revolut.

Ecco cosa sta succedendo e quali operazioni risultano interessate dal blackout.

All'apertura dell'applicazione compare un messaggio di errore generico che recita "Qualcosa è andato storto" (Something went wrong) con l'invito a riprovare più tardi. Di conseguenza, i clienti si trovano momentaneamente impossibilitati a visualizzare il proprio saldo o a disporre dei propri fondi.

In Italia, dove l'istituto fintech ha da poco superato la quota record di 5 milioni di clienti, la piattaforma Downdetector Italia ha visto un'impennata fulminea delle segnalazioni, toccando un picco di oltre 1.500 avvisi in meno di un'ora. I correntisti italiani si trovano di fatto impossibilitati a effettuare il login e l'accesso all'applicazione.

"Lavoriamo alla soluzione del problema da quando è stato identificato questa mattina. Noi possiamo confermare che i dati e i soldi di tutti i nostri clienti sono al sicuro", ha detto all'Afp un portavoce di Revolut.

L'assistenza clienti dell'istituto aveva confermato formalmente la crisi attraverso una nota ufficiale diramata via social: "Attualmente stiamo riscontrando un'interruzione del servizio che influisce su più funzionalità. Pertanto, potreste riscontrare problemi con la nostra app. Il nostro team di ingegneri è attivamente al lavoro per ripristinare il pieno servizio il più rapidamente possibile. Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente".

A quanto apprende l'Adnkronos, Revolut utilizza Google Cloud sia per servizi interni che esterni. C'è quindi la possibilità che in questo momento anche i dipendenti Revolut abbiano difficoltà ad accedere agli strumenti interni. Da quanto si è appreso, non sono state ancora fornite tempistiche per la risoluzione del problema, al quale Revolut lavora insieme a Google Cloud. Per quanto riguarda i servizi esterni, le segnalazioni degli utenti riguardano l'applicazione fuori servizio, così come il login via web, i pagamenti delle carte e gli addebiti automatici. Revolut ha assicurato in una nota che dati e soldi dei clienti sono comunque al sicuro. Intanto anche altre realtà finanziarie come Lloyds, Bank of Scotland, Equifax e HSBC sarebbero state colpite.

"Stiamo attualmente riscontrando un'interruzione informatica che interessa più servizi a causa di un recente guasto di Google Cloud. Possiamo confermare che tutti i soldi e i dati dei nostri clienti sono al sicuro. Stiamo lavorando per risolvere il problema da quando è stato identificato questa mattina e ci scusiamo con chiunque sia stato colpito e per qualsiasi disagio causato", riferisce un portavoce Revolut all'Adnkronos.

"Diversi servizi di Google Cloud stanno registrando un elevato numero di errori e interruzioni di rete intermittenti nella regione 'europe-west2'", ha comunicato Google in un aggiornamento relativo al proprio data center di Londra.

Secondo quanto monitorato sulla pagina ufficiale di stato del servizio della banca, non si tratta di un semplice bug d'accesso, ma di un'interruzione sistemica che coinvolge quasi tutte le funzionalità principali:

- Operazioni bancarie: Blocco totale dell'app, impossibilità di consultare il saldo e sospensione temporanea dei bonifici.

- Pagamenti e prelievi: Segnalate numerose transazioni rifiutate tramite carta fisica e digitale, oltre al blocco dei prelievi di contante presso gli sportelli ATM.

- Servizi accessori: Paralizzati anche il trading azionario, il mercato delle criptovalute, l'accesso ai 'Salvadanai' e persino la chat di supporto live per i clienti.

- Revolut ha confermato tramite i propri canali (tra cui Reddit) l'esistenza di un disservizio che sta impattando diverse funzionalità dell'infrastruttura.

- Il team di ingegneri della banca è già attivamente al lavoro per ripristinare la piena operatività dei servizi nel minor tempo possibile.

- Al momento l'istituto di credito non ha ancora fornito una tempistica precisa per la risoluzione definitiva del guasto.

