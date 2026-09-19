

Roma, 19 set.(Adnkronos) - "Banca d'Italia segue con attenzione l’evolversi della situazione". Lo riferiscono fonti di Banca d'Italia all'Adnkronos in riferimento al caso Revolut, dopo il data breach che ha visto l'esfiltrazione dei dati di 680 utenti della società.

Secondo le informazioni condivise dal sottosegretario del Viminale Wanda Ferro durante un'interrogazione parlamentare (citando quanto verificato dall'Acn) otto dei clienti con dati esposti sono italiani. Lo scorso 12 settembre l'Acn, l'agenzia di cybersicurezza nazionale, ha ricevuto la notifica di un possibile incidente informatico da parte di Revolut, che essendo un soggetto di diritto britannico non è sottoposto alla normativa nazionale Nis (e quindi non ha obblighi di notifica verso Acn). Revolut ha segnalato la compromissione di un indirizzo di posta elettronica certificata riferibile alla prefettura di Reggio Calabria. Sono in corso le indagini, ha detto Ferro, affermando che sono state aggiornate polizia postale e direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, mentre vanno avanti le interlocuzioni con Revolut stessa. Che all'Adnkronos ha confermato di non aver ricevuto richieste di riscatto per i dati esfiltrati.

Finora si è capito che nessun sistema di Revolut sarebbe stato violato e nessun fondo di clienti sarebbe stato compromesso: l’azienda avrebbe comunicato dati personali e finanziari di alcuni clienti dopo le richieste di un indirizzo riconducibile a un dominio appartenente a un'amministrazione italiana, la prefettura di Reggio Calabria, appunto.

