

Roma, 24 set. (Adnkronos) - Un attacco a DriveWealth, il broker dietro il trading azionario statunitense di Revolut, ha esposto i dati personali di alcuni clienti della fintech. La notizia è stata diffusa oggi dopo il recapito di mail di segnalazione di entrambe le aziende ai clienti interessati. DriveWealth ha dichiarato che un accesso non autorizzato sconosciuto si è verificato il 4 e 5 settembre. Un portavoce Revolut ha riferito all'Adnkronos che "DriveWealth, il broker statunitense che fornisce servizi di trading su azioni Usa per i clienti Revolut, ci ha informato che un soggetto non autorizzato ha effettuato l'accesso ai dati dei clienti conservati nei suoi sistemi".

Da quanto apprende Adnkronos, i dati di clienti europei non vengono condivisi con Drivewealth dalla fine del 2023, e Revolut sarebbe una delle diverse piattaforme i cui dati dei clienti sono stati impattati dall'incidente.

Il portavoce ha spiegato che "l'infrastruttura e i sistemi di Revolut non hanno subito accessi né compromissioni, e i fondi e gli investimenti della clientela sono al sicuro. Nessuna password, codice di accesso, dato delle carte di pagamento o documento d'identità di Revolut è stato esposto". È la seconda volta in poco tempo che viene alla luce l'esposizione di dati dei clienti Revolut, dopo quella segnalata dalla stessa fintech alle autorità italiane, che sarebbe avvenuta proprio tramite una Pec istituzionale tricolore usata dagli hacker per ottenere informazioni da Revolut sui suoi clienti.





Negli Stati Uniti, ha spiegato il portavoce, il nuovo incidente "riguarda i clienti che hanno utilizzato il trading azionario Usa. Nel Regno Unito, nello spazio economico europeo (EEA) e in Australia, il problema è circoscritto ai registri storici antecedenti la modifica del nostro modello per il trading su azioni USA. Abbiamo implementato questi cambiamenti tra dicembre 2023 e giugno 2025, a seconda del mercato di riferimento. Da allora, i dati personali dei singoli clienti in questi mercati non sono stati condivisi con DriveWealth e, di conseguenza, non sono coinvolti. DriveWealth ha contattato direttamente i clienti colpiti, e noi abbiamo inviato una nostra email di follow-up per spiegarne le implicazioni". Insomma, se non avete ricevuto un'email, non siete coinvolti, spiega Revolut.

DriveWealth fornisce servizi di esecuzione e clearing per i clienti Revolut che utilizzano la funzionalità opzionale di trading azionario Usa. La società conserva le informazioni della clientela per eseguire e regolare tali operazioni e per rispettare la compliance normativa statunitense. Da dicembre 2023, iniziando dai clienti dello spazio economico europeo, Revolut ha modificato il proprio modello per il trading su azioni USA, migrando i clienti verso un sistema che non richiede la condivisione dei dati personali con DriveWealth, che non avrebbe mai posseduto in ogni caso né i codici di accesso dell'app, né i dati delle carte di pagamento né le credenziali bancarie, da quanto apprende Adnkronos.



