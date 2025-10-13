

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - “La morte di Franco Lanzarini, sopravvissuto all’eccidio nazifascista di Marzabotto, è una notizia dolorosa e ci ricorda l’essenziale valore dei testimoni di quella stagione nella quale la ferocia umana ha travolto qualsiasi forma di civiltà". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

"Durante tutta la sua vita ha raccontato quei drammatici momenti affinché il ricordo fosse di monito. Contro ogni revisionismo storico tocca a noi mantenere viva la sua testimonianza per continuare la sua opera di costruzione di una società fondata sulla pacifica convivenza. Tutta la comunità democratica si stringe ai suoi familiari e a quanti gli hanno voluto bene”.

