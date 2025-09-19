

Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Tante personalità prestigiose, affrontarono l’internamento, il campo di concentramento tedesco, per non disonorare la divisa e non venir meno al proprio giuramento. Molti di questi coraggiosi testimoni sono diventati, con la Repubblica, anche artefici delle istituzioni repubblicane e maestri. I maestri possono davvero essere tali solo se sono anche testimoni coerenti dei valori di cui si fanno interpreti. La testimonianza di chi ha compiuto scelte coraggiose che hanno contribuito a rendere possibile un futuro migliore rappresenta un seme di speranza". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, celebrando al Quirinale la Giornata degli Internati militari.

"Va rivolta e va espressa la nostra riconoscenza -ha concluso il Capo dello Stato- a uomini che tanto hanno dato alla nostra libertà e al nostro benessere, quando l’esito era incerto e il rischio personale altissimo. Questa riconoscenza non deve mai venire meno".

