

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Concordo pienamente e siamo a pronti a supportare" la proposta di Giuseppe Conte di riportare in Parlamento la proposta di legge sul conflitto d'interesse. Lo dice la segretaria del Pd, Elly Schlein. "E' necessario regolare i conflitti di interessi in questo paese -aggiunge- anche alla luce dei gravi fatti emersi sul garante della privacy che minano l'indipendenza e la terzietà di una istituzione che deve tutelare i diritti dei cittadini".

