

Roma, 25 nov. (Adnkronos Salute) - "L'85% degli infermieri è abbastanza pronto ad assumere nuove responsabilità, se adeguatamente formato, e il 53% si dichiara molto o completamente pronto. Quest'ultimo dato raggiunge il 66% tra gli infermieri fino a 30 anni e il 64% nella fascia 30-44 anni. Tra i più giovani, inoltre, il 39% intende iscriversi alla laurea magistrale e un ulteriore 33% non ha ancora deciso". Sono alcuni dati del secondo Rapporto sulle professioni infermieristiche 2026, realizzato dalla Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) in collaborazione con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che è stato presentato al Forum Risk Management di Arezzo. Rispetto al precedente, questa seconda indagine descrive il rapporto tra cittadini e professione infermieristica indagando quale spazio la popolazione immagina per gli infermieri nell'organizzazione dell'assistenza.

Il sistema universitario continua, a oggi, a garantire un numero di laureati coerente con la programmazione formativa e un tasso di occupazione a un anno pari all’89,1%, secondo i dati AlmaLaurea. La domanda di lavoro infermieristico resta quindi elevata e il titolo continua a garantire un rapido inserimento professionale. Nel complesso, però, la formazione infermieristica italiana - si legge nel report - appare attraversata da una contraddizione centrale. La professione garantisce elevata occupabilità, mostra una forte fiducia nelle proprie competenze e riconosce il valore della ricerca e dello sviluppo formativo. Allo stesso tempo, il percorso di ingresso perde attrattività, l’infrastruttura accademica resta fragile e la formazione continua presenta differenze tra territori, setting e generazioni. La sfida non riguarda quindi solo la capacità di formare nuovi infermieri, ma la possibilità di costruire un ecosistema formativo e scientifico capace di attrarre, accompagnare e valorizzare la professione lungo tutto l’arco della carriera.

Il confronto tra la valutazione delle competenze degli infermieri da parte degli stessi e dei cittadini restituisce un risultato particolarmente significativo. Mentre oltre 4 cittadini su 5 esprimono un giudizio positivo sulle competenze infermieristiche, una quota rilevante di professionisti continua a percepire livelli insufficienti di valorizzazione e realizzazione professionale. I dati suggeriscono quindi che la principale criticità non sia rappresentata dal riconoscimento sociale della professione. Al contrario, la popolazione esprime livelli elevati di fiducia nelle competenze infermieristiche. Le difficoltà sembrano emergere soprattutto all'interno dei contesti organizzativi, dove una parte degli infermieri fatica a percepire adeguate opportunità di riconoscimento e sviluppo professionale. Gli infermieri vogliono contribuire a una sanità più orientata alla prevenzione. Attualmente dichiarano di dedicare complessivamente il 37% del proprio tempo alla prevenzione e alla promozione della salute, ma vorrebbero arrivare al 48%. Nelle Case della Comunità e nei Distretti, il tempo complessivamente desiderato per queste attività raggiunge rispettivamente il 60% e il 59%. Emerge quindi una professione che esprime una visione del proprio ruolo coerente con l'evoluzione del Servizio sanitario nazionale verso la prossimità, la prevenzione e la sanità di iniziativa.

