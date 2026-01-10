

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - “Nelle ultime settimane 'Il Giornale' ha pubblicato articoli fortemente lesivi della reputazione della trasmissione Rai Report, del conduttore Sigfrido Ranucci e dei suoi collaboratori, basati su accuse di 'dossieraggio' prive di riscontri probatori", mentre "il direttore Cerno e 'Il Giornale' hanno adottato toni riconducibili a una campagna di delegittimazione e attacco reputazionale nei confronti di un programma del servizio pubblico, in violazione dei principi deontologici e senza garantire il contraddittorio. La campagna si è intensificata dopo la puntata di Report che ha portato all’attenzione pubblica elementi di prova sulla cosiddetta 'pista nera' delle stragi del ’92 ed è stata rilanciata anche da 'Il Tempo', testata della galassia Angelucci. Per questi motivi è stata depositata un’interrogazione in commissione di Vigilanza Rai per verificare la compatibilità di tali condotte con il codice etico dell’Azienda". Lo annunciano i parlamentari M5S componenti della commissione Vigilanza Rai.

"Si chiede inoltre -aggiungono- se la Rai non ritenga opportuno sospendere, in attesa di tale valutazione, la collaborazione di Cerno con 'Domenica In', a tutela del servizio pubblico e dell’autonomia editoriale della direzione Approfondimento e di Report”.

