

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Vergognose minacce a Cerno da parte dei vopos di Ranucci. Una sortita indegna nella vana illusione di impedire che la verità trionfi. C’è chi fa cose inaudite con Bellavia e chi come Cerno difende verità e libertà”. Lo affermano i senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri e Roberto Rosso, componenti della Vigilanza Rai.

