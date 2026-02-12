

Milano, 12 feb. (Adnkronos) - "Non abbiamo ricevuto alcun atto formale da parte della Procura di Milano, ma Bellavia auspicava da tempo di poter fornire la propria completa versione dei fatti e di chiarire la correttezza del proprio operato ed in tal senso aveva, mio tramite, già sollecitato i pubblici ministeri". Lo afferma in una nota l'avvocato Luca Ricci, difensore del commercialista Gian Gaetano Bellavia, indagato per presunta violazione del trattamento dei dati, previsto dal Codice sulla privacy, in merito all'archivio privato detenuto dal consulente noto per lavorare con diverse Procure e con il programma televisivo Report.

"Allo stato la notizia della sua iscrizione nel registro delle persone sottoposte ad indagine può voler dire solo che i pm intendono sentirlo con le garanzie di legge e alla presenza del suo difensore. Ci auguriamo che ciò accada quanto prima e insisteremo a tal fine" conclude Ricci.

